ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ідеальний манікюр на осінь 2025: Леся Нікітюк показала колір, який пасує до всього

Субота 27 вересня 2025 13:35
UA EN RU
Ідеальний манікюр на осінь 2025: Леся Нікітюк показала колір, який пасує до всього Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Леся Нікітюк продемонструвала свій новий манікюр у ніжному нюдовому відтінку, який ідеально вписується в головні б'юті-тренди осені 2025. Стриманий, елегантний і універсальний - саме такий колір пасує до будь-якого образу і підкреслює доглянуті нігті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який манікюр вибрала Леся Нікітюк

Манікюр Лесі Нікітюк виглядає дуже акуратним і мінімалістичним, що відповідає сучасним трендам.

Форма нігтів

Нігті мають форму м'який квадрат і середню довжину. Така форма універсальна й елегантна.

Колір

Обраний колір - ніжний нюд або світло-рожевий відтінок. Нюд вважається класикою і є одним з найпопулярніших кольорів гель-лаку, оскільки він пасує до будь-якого образу і дуже доречний для повсякденного життя.

Прикраса

На вказівному пальці видно сучасну срібну каблучку цікавої, абстрактної форми, схожої на вузол або переплетені лінії.

Ідеальний манікюр на осінь 2025: Леся Нікітюк показала колір, який пасує до всьогоМанікюр Лесі Нікітюк (скриншот)

Чому нюд у тренді

Універсальність

Світло-бежеві відтінки ідеально пасують абсолютно до всього:

  • вони гармоніюють з будь-яким одягом (від джинсів до вечірньої сукні) і кольором аксесуарів, макіяжу або прикрас (золото, срібло);
  • нюд доречний скрізь - на діловій зустрічі, в офісі, на романтичному побаченні, на пляжі або на весіллі. Він виглядає професійно, але не нудно.

Естетика Old Money і Quiet Luxury

Зараз у тренді естетика мінімалізму, стриманої елегантності та дорогих образів (так званий Rich Girl Manicure або стиль Old Money).

Нюдовий манікюр не кричить про себе, а лише підкреслює доглянутість і природну красу рук. Це символ витонченості та якості, а не епатажу.

Він асоціюється з класичним, позачасовим стилем, який не залежить від швидкоплинних трендів.

Практичність і довговічність

Це дуже практичний вибір для тих, хто не має часу щотижня відвідувати майстра:

  • коли ніготь відростає, межа між покриттям і нігтьовою пластиною, вкрита нюдовим або напівпрозорим лаком, майже непомітна. Це дає змогу носити манікюр довше;
  • дрібні відколи або подряпини на тілесному покритті менш помітні, ніж на яскравих або темних лаках.

Ідеальний манікюр на осінь 2025: Леся Нікітюк показала колір, який пасує до всьогоЛеся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"