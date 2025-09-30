5 модних гольфів на осінь 2025: що радить Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився своїми рекомендаціями щодо модних гольфів, які допоможуть створити бездоганний образ у прохолодну пору року.

Детальніше про те, які моделі вибрати та з чим їх поєднувати, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram модельєра.

Кашемірові гольфи

Гольфи з кашеміру - це справжня любов з першого дотику. Вони дуже м'які та приємні до шкіри. Такий матеріал дарує не тільки тепло, а й особливу атмосферу затишку і домашнього комфорту.

Вони чудово поєднуються з будь-яким образом: носіть їх і з брюками, і з плісированими спідницями, а також під шорти. Завдяки кашеміровим гольфам ваш образ завжди матиме елегантний і доглянутий вигляд.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 (скриншот)

Класичні чорні гольфи

Наступний незамінний варіант - це класичні чорні гольфи. Їх вважають базовим елементом осінньо-зимового гардероба. Вони надають образу стриманості та елегантності, а також створюють відчуття впевненості.

Чорні гольфи ідеально пасують до спідниць і широких штанів, створюючи збалансований, стильний вигляд. Це універсальний аксесуар, який допоможе виглядати гармонійно в будь-якій ситуації.

Андре Тан розповів про гольфи на осінь 2025 (скриншот)

Гольфи з принтом

Щоб додати яскравості в образи, обов'язково підберіть гольфи з принтом. Вони стануть вашою маленькою перлиною і точно привернуть увагу.

Важливо, щоб принт був ненав'язливим, не надто кричущим - це додасть образу легкості та стилю і не перевантажить його. Такі гольфи чудово поєднуються зі спідницями або штанами в нейтральних тонах.

Андре Тан розповів про гольфи на осінь 2025 (скриншот)

Довгі гольфи до коліна

Цей сезон повертає моду на довгі гольфи до коліна. Вони не тільки мають ефектний вигляд, але й забезпечують додаткове тепло в прохолодні дні.

Їх можна носити з короткими джинсами, легінсами або спідницями - і це матиме дуже модний вигляд. Такий стиль нагадує моду 2000-х і додає нотку ностальгії, що дуже актуально сьогодні.

Андре Тан розповів про моду на осінь 2025 (скриншот)

Яскраві гольфи

І, нарешті, не забувайте про кольорові гольфи. Яскраві відтінки - це не тільки модний тренд, а й спосіб додати життя та енергії осіннім будням.

Андре Тан розповів про тренди на осінь 2025 (скриншот)

Вибирайте відтінки від класичного чорного і синього до яскравого помаранчевого. Вони зроблять будь-який твій образ жвавішим і виразнішим.