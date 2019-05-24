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Португалия и Люксембург подали апелляции по делу о натурализации Мораеса

Новости » Спорт    24.05.2019 - 09:39
Португалия и Люксембург подали апелляции по делу о натурализации Мораеса
Фото: Шевченко и Мораес (ffu.ua)

Дата ее рассмотрения пока неизвестна

Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции решение УЕФА о правомерности выступления натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах Евро-2020. Об этом сообщает Футбол NEWS.

После получения мотивировочных частей вердикта УЕФА обе федерации воспользовались своим правом и обратились в апелляционный комитет организации. Дату рассмотрения дела определят в ближайшее время. 

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола готова защищать свою правоту в Спортивном арбитражном суде.

Ближайшие матчи сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) Мораес пропустит из-за травмы.

Жуниор Мораес стал гражданином Украины незадолго до старта квалификации на Евро-2020. 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1). Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. 

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