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Португалія і Люксембург подали апеляції у справі про натуралізацію Мораеса

Новини » Спорт    24.05.2019 - 09:39
Португалія і Люксембург подали апеляції у справі про натуралізацію Мораеса
Фото: Шевченко і Мораес (ffu.ua)

Дата її розгляду поки невідома

Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу подали апеляції рішення УЄФА про правомірність виступу натуралізованого нападника Жуніора Мораеса за збірну України у відбіркових матчах Євро-2020. Про це повідомляє Футбол NEWS.

Після отримання мотивувальних частин вердикту УЄФА обидві федерації скористалися своїм правом і звернулися в апеляційний комітет організації. Дату розгляду справи визначать найближчим часом.

Відзначається, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту в Спортивному арбітражному суді.

Найближчі матчі збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) Мораес пропустить через травму.

Жуніор Мораєс став громадянином України незадовго до старту кваліфікації на Євро-2020. 22 березня він дебютував у матчі проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1). Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу B.

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Новини України МоралесЗбірна УкраїниЛюксембургПортугалиягражданство
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