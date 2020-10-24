В Одессе задержали иностранцев с более чем сотней килограммов кокаина

Фото: задержание иностранцев (t.me/mvs_ukraine)

В Одессе правоохранители задержали четырех граждан Израиля. У задержанных изъяли более 120 килограммов кокаина.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Задержанных подозревают в обеспечении функционирования канала контрабанды кокаина. Правоохранители выяснили, что иностранцы причастны к контрабанде наркотиков из Перу в Украину, которые доставляли в контейнере через Одесский порт.

Мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне в Одессе правоохранители заблокировали транзит 750 кг наркотиков через территорию Украины. В причастности к контрабанде подозревают двух жителей Одессы и одного жителя Львова.

Также РБК-Украина писало, что в начале октября СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в так называемую "ДНР". Наркотики возили транзитом через Россию.

Добавим, в конце сентября СБУ отчиталась, что с начала года изъяла более 200 килограммов наркотиков.