В порты Украины не заходят суда: есть ли угроза тотальной блокады?

По состоянию на 23 июля суда перестали заходить в порты Украины. Несмотря на это, о тотальной блокаде морского экспорта пока речь не идет.

С таким заявлением выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина .

Полной блокады морского коридора пока нет

Как объяснил министр, заходы судов в украинские порты прекратились из-за постоянных российских атак.

Высоцкий отметил, что такое решение приняли сами судовладельцы. Со стороны государства никаких ограничений не было.

По его словам, Кабмин уже ищет способы, чтобы максимально быстро восстановить судоходство.

Министр также отметил, что эта ситуация крайне динамичная, поэтому сейчас трудно спрогнозировать, как долго продлится пауза.

Кроме того, Высоцкий напомнил, что экспорт следует оценивать в горизонте месяцев, а в целом - года. Учитывая то, что текущая ситуация длится всего четыре дня - пока нет критического влияния на объемы поставок.

"Один день или даже неделю без отгрузок на годовые объемы не повлияет. Реальное влияние будет, если такая ситуация будет продолжаться несколько месяцев", - подчеркнул Высоцкий.

Что делать агропроизводителям?

Как объяснил министр, прежде всего, стоит не спешить с продажей зерна, если есть такая возможность.

"Первая реакция - это обычно паника, и цены сразу падают. Конечно, я не призываю всех полностью прекратить продажи. Есть внутреннее потребление, экспорт работает по другим маршрутам", - отметил Высоцкий.

Он добавил, что кто-то действительно может подождать несколько дней или недель, пока ситуация не улучшится.