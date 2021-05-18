В порт Одессы зашел военный корабль Великобритании Trent

Патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent пришвартовался к одному из причалов Одесского морского порта. На борту британского корабля планируется проведение учений с участием украинских моряков.

"Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведения совместной тренировки в море типа PASSEX", - сообщили в Минобороны.

Trent является новым кораблем, который лишь в августе 2020 года был принят в состав Королевского флота.