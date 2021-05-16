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В Черное море зашел британский военный корабль Trent. Он направляется в Одессу

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Украина, Воскресенье 16 мая 2021 14:20
В Черное море зашел британский военный корабль Trent. Он направляется в Одессу Фото: в Одессу направляется британский катер Trent (twitter.com/HMSTrent)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 16 мая, в Черное море через пролив Босфор вошел британский патрульный корабль HMS Trent. Сейчас он направляется в Одессу, чтобы пришвартоваться в порту.

Об этом сообщило британское посольство в Турции на странице в Twiiter.

При прохождении через Босфор корабль Королевского флота сопровождали турецкие катера береговой охраны.

"Британия будет продолжать поддерживать безопасность и стабильность, работая с НАТО и региональными партнерами", - заявили в посольстве.

В российском Черноморском флоте уже отреагировали на вхождение корабля HMS Trent в Черное море. Как передает российское агентство "ТАСС", силы и средства Черноморского флота уже следят за действиями британского патрульного корабля.

Напомним, 10 мая в Одессу зашел фрегат береговой охраны США Hamilton. Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала после того, как вечером 27 апреля вошел в Черное море.

Как писало РБК-Украина, тогда россияне также следили за действиями американского корабля в Черном море.

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