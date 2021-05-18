У порт Одеси зайшов військовий корабель Великобританії Trent

Патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent пришвартувався до одного з причалів Одеського морського порту. На борту британського корабля планується проведення навчань за участю українських моряків.
"Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - повідомили в Міноборони.
Trent є новим кораблем, який лише в серпні 2020 року було прийнято до складу Королівського флоту.
Нагадаємо, 16 травня британський патрульний корабель Trent увійшов Чорне море через протоку Босфор. При цьому в Російській Федерації заявили, що стежать за діями британського корабля.
Раніше РБК-Україна писало, що 10 травня в Одесу зайшов фрегат берегової охорони США Hamilton.
Згодом Україна і США провели спільні навчання в море. При цьому кораблі Російської Федерації створювали ускладнення для маневрів.