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Украина и США провели совместные учения в море. Корабли РФ создавали осложнения для маневров

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 11:08
Украина и США провели совместные учения в море. Корабли РФ создавали осложнения для маневров Фото: Украина и США провели совместные учения (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В течение двух дней флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с присоединением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по пресечению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО.

В ходе учений отработали сложные элементы маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организацию противодиверсионной обороны корабля.

"Пограничные корабли и корабли ЧФ Рф не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров – объявляли внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако, два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пригласит в США системы противовоздушной обороны.

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