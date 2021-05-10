Украина и США провели совместные учения в море. Корабли РФ создавали осложнения для маневров

В течение двух дней флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы .

По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с присоединением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по пресечению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО.

В ходе учений отработали сложные элементы маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организацию противодиверсионной обороны корабля.

"Пограничные корабли и корабли ЧФ Рф не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров – объявляли внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации", - говорится в сообщении.