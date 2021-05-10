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Фрегат береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 12:13
Фрегат береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу Фото: Hamilton зашел в Одессу (dumskaya.net)
Автор: РБК-Украина

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton сегодня утром зашел в Одессу. Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Об этом сообщает "Думская".

USCGC Hamilton - четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение - 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

Это первый заход корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Фото: корабль USCGC Hamilton в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, Hamilton вошел в Черное море вечером 27 апреля. Черноморский флот Российской Федерации заявил, что начал следить за действиями корабля.

РБК-Украина писало, что в течение двух дней - 8 и 9 мая - флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ.

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