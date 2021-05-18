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В порт Одессы зашел военный корабль Великобритании Trent

Новина українською →
Одесса, Вторник 18 мая 2021 13:40
В порт Одессы зашел военный корабль Великобритании Trent Фото: корабль Trent пришвартовался к одному из причалов Одессы (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent пришвартовался к одному из причалов Одесского морского порта. На борту британского корабля планируется проведение учений с участием украинских моряков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведения совместной тренировки в море типа PASSEX", - сообщили в Минобороны.

Trent является новым кораблем, который лишь в августе 2020 года был принят в состав Королевского флота.

Напомним, 16 мая британский патрульный корабль Trent вошел Черное море через пролив Босфор. При этом в Российской Федерации заявили, что следят за действиями британского корабля.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 мая в Одессу зашел фрегат береговой охраны США Hamilton.

Впоследствии Украина и США провели совместные учения в море. При этом корабли Российской Федерации создавали осложнения для маневров.

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