У порт Одеси зайшов військовий корабель Великобританії Trent

Патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent пришвартувався до одного з причалів Одеського морського порту. На борту британського корабля планується проведення навчань за участю українських моряків.

"Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - повідомили в Міноборони.

Trent є новим кораблем, який лише в серпні 2020 року було прийнято до складу Королівського флоту.