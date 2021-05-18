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У порт Одеси зайшов військовий корабель Великобританії Trent

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Одеса, Вівторок 18 травня 2021 13:40
У порт Одеси зайшов військовий корабель Великобританії Trent Фото: корабель Trent пришвартувався до одного з причалів Одеси (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent пришвартувався до одного з причалів Одеського морського порту. На борту британського корабля планується проведення навчань за участю українських моряків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - повідомили в Міноборони.

Trent є новим кораблем, який лише в серпні 2020 року було прийнято до складу Королівського флоту.

Нагадаємо, 16 травня британський патрульний корабель Trent увійшов Чорне море через протоку Босфор. При цьому в Російській Федерації заявили, що стежать за діями британського корабля.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 травня в Одесу зайшов фрегат берегової охорони США Hamilton.

Згодом Україна і США провели спільні навчання в море. При цьому кораблі Російської Федерації створювали ускладнення для маневрів.

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