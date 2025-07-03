В порт Одеси прилетів "Іскандер", серед поранених громадяни Сирії: нові деталі удару РФ

За його словами, на момент удару на причалі тривали вантажні роботи, зокрема, розвантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Внаслідок обстрілу загинули двоє осіб: докер-механізатор та водій вантажівки.

"Ще шестеро отримали поранення. Серед них - працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє - громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога", - повідомив міністр.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру порту, включно з портальними кранами, технікою та складськими приміщеннями.

Кулеба наголосив, що атака стала черговим свідченням цілеспрямованої тактики Росії зі знищення українських транспортних вузлів та експортних можливостей.

Він закликав до жорсткої міжнародної реакції на атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

Кулеба також показав наслідки ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси.