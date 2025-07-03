В порт Одеси прилетів "Іскандер", серед поранених громадяни Сирії: нові деталі удару РФ

Вдень, 3 липня, російська ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. Загинули двоє людей, серед поранених - іноземці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
За його словами, на момент удару на причалі тривали вантажні роботи, зокрема, розвантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.
Внаслідок обстрілу загинули двоє осіб: докер-механізатор та водій вантажівки.
"Ще шестеро отримали поранення. Серед них - працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє - громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога", - повідомив міністр.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру порту, включно з портальними кранами, технікою та складськими приміщеннями.
Кулеба наголосив, що атака стала черговим свідченням цілеспрямованої тактики Росії зі знищення українських транспортних вузлів та експортних можливостей.
Він закликав до жорсткої міжнародної реакції на атаки РФ по цивільній інфраструктурі.
Кулеба також показав наслідки ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси.
В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.
Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих та трьох травмованих через ракетний удар.
Також в ніч на 3 липня Одесу атакували російські беспілотники. У місті працювала протиповітряна оборона. Атака сталася близько третьої години ночі. Внаслідок ударів дронів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджені житлові будинки.
Як уточнили рятувальники, через ворожий обстріл пошкоджень зазнала 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.
Крім того, з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку.
Детальніше про атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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