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Дронова атака РФ по Одесі: з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку

Четвер 03 липня 2025 04:50
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Дронова атака РФ по Одесі: з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку Фото: наслідки атаки дронів на Одесу 3 липня (t.me/truonline)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на четвер, 3 липня, атакувала місто Одеса ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера міста Геннадія Труханова.

Близько 03:00 в Одесі пролунали звуки вибухів. Незадовго до цього повідомлялось, що в напрямку міста рухаються ударні дрони.

Згодом Труханов уточнив, що в результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби", - написав він.

Фото: наслідки атаки дронів на Одесу 3 липня (t.me/truonline)

На опублікованих фото видно, що внаслідок атаки російських дронів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", - уточнив Труханов.

Оновлено о 05:40

За словами Труханова, рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах.

"Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", - повідомив Труханов.

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.

Фото: наслідки атаки дронів на Одесу 3 липня (t.me/truonline)

Нічна атака дронів

Нагадаємо, ввечері середи, 2 липня, російська армія традиційно запустила по території України декілька груп ударних безпілотників. Про сигнал тривоги повідомлялось у низці областей.

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Одеса Війна в Україні Атака дронів
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Дронова атака РФ по Одесі: з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Дронова атака РФ по Одесі: з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку
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