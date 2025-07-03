В Одесі пролунав вибух: перші подробиці

В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму, а через декілька хвилин про швидкісну ціль, яка рухалась на місто.

"Швидкісна ціль рухається в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Геннадій Труханов звернувся до мешканців з проханням залишатися у безпечних місцях.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - наголосив він.

За його словами, в місті вже чути вибух.

"Лишайтеся в укриттях", - закликав Труханов.