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В Одесі пролунав вибух: перші подробиці

Одеса, Четвер 03 липня 2025 13:05
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В Одесі пролунав вибух: перші подробиці Фото: в Одесі було чути вибух (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму, а через декілька хвилин про швидкісну ціль, яка рухалась на місто.

"Швидкісна ціль рухається в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Геннадій Труханов звернувся до мешканців з проханням залишатися у безпечних місцях.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - наголосив він.

За його словами, в місті вже чути вибух.

"Лишайтеся в укриттях", - закликав Труханов.

Атака росіян 3 липня

Війська РФ атакували переважно південні та північні регіони України. Так, вчора пізно ввечері, 2 липня, вибухи було чути у Києві, у столиці повідомляли про роботу ППО.

Окрім того, ворог вночі вдарив по Одесі. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Спочатку повідомлялось про 4 постраждалих.

"Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - розповів Труханов.

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