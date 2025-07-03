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В порт Одессы прилетел "Искандер", среди раненых граждане Сирии: новые детали удара РФ

Иллюстративное фото: Россия нанесла удар по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 3 июля, российская ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта. Погибли два человека, среди раненых - иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

По его словам, на момент удара на причале продолжались грузовые работы, в частности, разгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате обстрела погибли два человека: докер-механизатор и водитель грузовика.

"Еще шестеро получили ранения. Среди них - работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое - граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь", - сообщил министр.

Также в результате обстрела повреждена инфраструктура порта, включая портальные краны, технику и складские помещения.

Кулеба подчеркнул, что атака стала очередным свидетельством целенаправленной тактики России по уничтожению украинских транспортных узлов и экспортных возможностей.

Он призвал к жесткой международной реакции на атаки РФ по гражданской инфраструктуре.

Кулеба также показал последствия ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы.

 

Удар по Одессе

В Одессе сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма.

Впоследствии председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших и трех травмированных из-за ракетного удара.

Также в ночь на 3 июля Одессу атаковали российские беспилотники. В городе работала противовоздушная оборона. Атака произошла около трех часов ночи. В результате ударов дронов пострадала гражданская инфраструктура, в частности повреждены жилые дома.

Как уточнили спасатели, из-за вражеского обстрела повреждения получила 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Кроме того, появились фото последствий попадания в многоэтажку.

Подробнее об атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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