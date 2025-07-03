В порт Одессы прилетел "Искандер", среди раненых граждане Сирии: новые детали удара РФ

По его словам, на момент удара на причале продолжались грузовые работы, в частности, разгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате обстрела погибли два человека: докер-механизатор и водитель грузовика.

"Еще шестеро получили ранения. Среди них - работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое - граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь", - сообщил министр.

Также в результате обстрела повреждена инфраструктура порта, включая портальные краны, технику и складские помещения.

Кулеба подчеркнул, что атака стала очередным свидетельством целенаправленной тактики России по уничтожению украинских транспортных узлов и экспортных возможностей.

Он призвал к жесткой международной реакции на атаки РФ по гражданской инфраструктуре.

Кулеба также показал последствия ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы.