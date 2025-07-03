Росіяни вдарили ракетою по порту в Одесі: є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Серед постраждалих - водій вантажівки, особу іншого загиблого наразі встановлюють. Усім пораненим надають медичну допомогу. На місці тривають рятувальні та слідчі дії.

За його словами, сьогодні російські війська завдали удару по припортовій інфраструктурі балістичною касетною ракетою. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.

Удар по Одесі

В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.

Також в ніч на 3 липня Одесу атакували російські беспілотники. У місті працювала протиповітряна оборона. Атака сталася близько третьої години ночі. Внаслідок ударів дронів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджені житлові будинки.

Як уточнили рятувальники, через ворожий обстріл пошкоджень зазнала 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

Спочатку повідомлялось, що травми зазнали пʼятеро людей, серед них - двоє дітей, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

За оновленою інформацією стало відомо про шостого постраждалого. Ним виявився літній чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Також з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку.

Детальні про дронову атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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