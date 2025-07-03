Росіяни вдарили ракетою по порту в Одесі: є загиблі та поранені
Вдень, 3 липня, Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє поранені.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, сьогодні російські війська завдали удару по припортовій інфраструктурі балістичною касетною ракетою. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.
Серед постраждалих - водій вантажівки, особу іншого загиблого наразі встановлюють. Усім пораненим надають медичну допомогу. На місці тривають рятувальні та слідчі дії.
Удар по Одесі
В Одесі сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з Криму.
Також в ніч на 3 липня Одесу атакували російські беспілотники. У місті працювала протиповітряна оборона. Атака сталася близько третьої години ночі. Внаслідок ударів дронів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджені житлові будинки.
Як уточнили рятувальники, через ворожий обстріл пошкоджень зазнала 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.
Спочатку повідомлялось, що травми зазнали пʼятеро людей, серед них - двоє дітей, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.
За оновленою інформацією стало відомо про шостого постраждалого. Ним виявився літній чоловік, який відмовився від госпіталізації.
Також з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку.
Детальні про дронову атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.