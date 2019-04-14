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Порошенко заявив про відсутність підстав для розпуску Ради

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 15:53
Порошенко заявив про відсутність підстав для розпуску Ради
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, наразі немає конституційних підстав для розпуску Ради

Чинний президент України та кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко прокоментував можливість дострокового припинення повноважень Верховної ради. Про це він заявив на дебатах на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, наразі жодних конституційних підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту немає.

"Я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує", - зазначив президент.

Також Порошенко заявив, що не вірить в жодні "теорії заговору" чи "заколоти" в парламенті.

"Якщо є теорії заговору, заколоту, я в них не вірю. І це абсолютно безвідносно до мого ставлення до парламенту", - додав він.

Крім того, Порошенко підкреслив, що парламент протягом своєї каденції підтримував пропозиції президента та реалізовував реформи.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день Верховна рада цього скликання зробила величезні кроки на підтримку пропозицій президента, реалізацію процесу реформ", - зазначив президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 квітня, президент України Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський", де були заплановані дебати з Володимиром Зеленським. Проте Зеленський на дебати не з'явився.

Як писало РБК-Україна, Порошенко заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 він буде поважати вибір народу.

"Його запрошували для того, щоб він хоч щось розповів...як він бачить продовження курсу реформ Петра Порошенка, якщо він, не дай Бог, буде обраний. Але це буде вибір українського народу, і я його буду поважати", - заявив він.

На НСК "Олімпійський" президент також заявив, що звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка, якого запідозрили у державній зраді.

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