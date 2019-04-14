Порошенко назвал свои действия в случае победы Зеленского

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко будет уважать выбор народа в любом случае

На дебатах Петр Порошенко заявил, что будет уважать выбор народа в случае победы Владимира Зеленского. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Порошенко прокомментировал, готов ли он поддержать Зеленского в случае его победы.

"Его приглашали для того, чтобы он хоть что-то рассказал…как он видит продолжение курса реформ Петра Порошенко, если он, не дай Бог, будет выбран. Но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать", - заявил он.

Он также заявил, что никогда не говорил о знаке равенства между президентом России Владимиром Путиным и кандидатом Зеленским.

"Я хотел лишь напомнить слова Путина о том, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, - это его мечта. И поэтому Украина нуждается в сильном президенте", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко разъяснил позицию по дебатам 19 апреля.

"Я как законопослушный гражданин и кандидат в президенты 19 апреля в 20:00 точно буду в студии "Суспільного" для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством", - отметил он.

На НСК "Олимпийский" президент также заявил, что уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко, которого заподозрили в государственной измене.