ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назвал свои действия в случае победы Зеленского

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 15:17
Порошенко назвал свои действия в случае победы Зеленского
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко будет уважать выбор народа в любом случае

На дебатах Петр Порошенко заявил, что будет уважать выбор народа в случае победы Владимира Зеленского. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Порошенко прокомментировал, готов ли он поддержать Зеленского в случае его победы.

"Его приглашали для того, чтобы он хоть что-то рассказал…как он видит продолжение курса реформ Петра Порошенко, если он, не дай Бог, будет выбран. Но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать", - заявил он.

Он также заявил, что никогда не говорил о знаке равенства между президентом России Владимиром Путиным и кандидатом Зеленским.

"Я хотел лишь напомнить слова Путина о том, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, - это его мечта. И поэтому Украина нуждается в сильном президенте", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко разъяснил позицию по дебатам 19 апреля.

"Я как законопослушный гражданин и кандидат в президенты 19 апреля в 20:00 точно буду в студии "Суспільного" для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством", - отметил он.

На НСК "Олимпийский" президент также заявил, что уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко, которого заподозрили в государственной измене.

 

У Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петрвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь