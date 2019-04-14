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Порошенко прибыл на дебаты на "Олимпийском"

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 13:59
Порошенко прибыл на дебаты на "Олимпийском"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко на "Олимпийском" проведет дебаты

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" на запланированные дебаты с Владимиром Зеленским. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко с охраной прошел через толпу сторонников в направлении сцены перед стадионом. На данный момент президент с речью выступает со сцены. Он также выразил надежду на то, что Владимир Зеленский все-таки приедет на стадион.

Порошенко отметил, что в ближайшее время в конференц-холле он выступит перед журналистами. Он также заверил, что после этого вернется на сцену к своим сторонникам. 

 

Напомним, ранее стало известно, что дебаты Порошенко на НСК пройдут фактически в формате пресс-конференции. Мероприятие пройдет в конференц-холле, в зале установлены две трибуны с именами кандидатов на пост президента Украины и стулья для прессы.

Отметим, модератором сегодняшних дебатов будет глава "Громадського радіо", украинский журналист Андрей Куликов.

 

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