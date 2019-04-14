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Порошенко уволил Семочко

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 15:02
Порошенко уволил Семочко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Семочко уволили с поста замглавы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко уволил замглавы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом он заявил на дебатах на НСК "Олимпийский", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, он уволил Семочко еще в пятницу, 12 апреля.

Напомним, осенью 2018 года журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. После резонансного расследования СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), в рамках которого проверяла информацию в отношении Семочко.

Позже выяснилось, что он не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Также сообщалось, что Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора расследования "Разведкой по почкам" Леси Ивановой, ведущей программы "Наші гроші".

 

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