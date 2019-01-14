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Порошенко выразил соболезнования из-за смерти мэра Гданьска

Новости » Политика    14.01.2019 - 21:51
Порошенко выразил соболезнования из-за смерти мэра Гданьска
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент отметил, что Адамович много сделал добра для украинцев в Польше

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Он отметил, что Адамович много сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений.

"Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память", - написал Порошенко.

Порошенко выразил соболезнования из-за смерти мэра Гданьска

13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

Нападающий заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьмы и считал виновником того, что произошло, именно мэра Гданьска.

Адамович перенес длительную операцию после покушения, но его состояние оставалось критическим. Он получил травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Адамовича реанимировали на сцене сразу после нападения. В больнице медикам пришлось еще раз восстанавливать сердцебиение пациента.

Однако спасти его жизнь не удалось и сегодня Адамович скончался в больнице от полученных при нападении ножевых ранений.

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