У Польщі масово здають кров для пораненого мера Гданська

Фото: Павел Адамович (flickr.com corepp)

Люди стояли в черзі, щоб здати кров для Адамовича

У понеділок донори в Польщі масово здавали кров, щоб врятувати життя мера Гданська Павла Адамовича, який потребує переливання крові після удару ножем у серце і живіт під час благодійної акції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Зазначено, що лікарі протягом п'яти годин оперували Адамовича.

Один з хірургів, доктор Томаш Стефаніак зазначив, що Адамович перебував у "дуже важкому стані", він отримав "серйозне поранення" серця, діафрагми і внутрішніх органів. Лікар зазначив, що меру потрібні переливання крові.

Так, населення Гданська стояло в черзі, щоб здати кров для градоначальника. Був також запланований мітинг проти насильства.

Нагадаємо, 13 січня невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича. Так, напад стався під час святкового концерту. Зокрема, нападник проліз на сцену, де виступав мер, і завдав удар ножем.

РБК-Україна також писало, що нападник був раніше судимий за пограбування банків. Так, в 2013 році 27-річний житель Гданська був засуджений до 5,5 років ув'язнення за напади на банки. Відомо, що у в'язниці у нього було діагностовано важке психічне захворювання.

Додамо також, в мережі опубліковано відео нападу на Павла Адамовича.