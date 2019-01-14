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Порошенко висловив співчуття через смерть мера Гданська

Новини » Політика    14.01.2019 - 21:51
Порошенко висловив співчуття через смерть мера Гданська
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент відзначив, що Адамович багато зробив добра для українців у Польщі

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку із смертю мера Гданська Павела Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

Він зазначив, що Адамович багато зробив добра для українців у Польщі та українсько-польських відносин.

"Це важка втрата для всіх нас. Ми солідарні з Польщею і польським народом в скорботі і молитві. Вічна пам’ять", - написав Порошенко.

Порошенко висловив співчуття через смерть мера Гданська

13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем. Як відомо, зловмисник пробрався на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

Нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося саме мера Гданська.

Адамович переніс тривалу операцію після замаху, але його стан залишався критичним. Він отримав травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта.

Однак врятувати його життя не вдалося і сьогодні Адамович помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень.

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