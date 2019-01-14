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Вшанувати пам'ять мера Гданська вийшли тисячі поляків

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 21:37
Вшанувати пам'ять мера Гданська вийшли тисячі поляків
Фото: мітинг в Польщі (twitter.com/SaltTehFries)

Мовчазний мітинг проходить у Варшаві, Гданську, Кракові

У польському місті Варшаві тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті та насильства через вчорашній замах на мера Гданська Павла Адамовича, який сьогодні помер у лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RzeczPospolita.pl.

Повідомляється, що мер міста Рафал Тшасковський запросив жителів Варшави на зустріч у Палаці культури і науки ще до того, як прийшла звістка про смерть Адамовича.

Зазначимо, що подібні мітинги проходять у багатьох містах Польщі, зокрема, у Гданську, Кракові. Люди запалили свічки під гаслом "Стоп ненависть"

 

Фото: мітинги в Польщі (twitter.com/annagumbau, peterwenzel64, LuizaRawska, mkleniewski, muzykap)

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що день похорону Адамовича буде днем національного трауру, пише "Польське радіо". Президент зустрівся з представниками політичних партій в президентському палаці 14 січня. В ході бесіди також було вирішено, що марш проти насильства і ненависті, запропонований главою держави, не відбудеться.

Дуда підкреслив, що напад на мера Гданська стався в особливий день, день великої благодійної акції, яка об'єднує тисячі поляків у цей день - "Великого оркестру святкової допомоги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем. Як відомо, зловмисник пробрався на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

Як повідомляло РБК-Україна, нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося саме мера Гданська.

Сьогодні в Польщі люди масово здавали кров, щоб врятувати життя Адамовича, який мав потребу в переливанні крові після нападу. Однак сьогодні Адамович помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень.

 

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