Порошенко возглавит партийный список на выборах в Раду, - источники

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко поведет на парламентские выборы свою политическую силу

Действующий президент Петр Порошенко, который по результатам выборов 2019 покинет этот пост, возглавит партийный список на выборах в Верховную раду. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

В частности, собеседники РБК-Украина в окружении Порошенко не сомневаются, что он возглавит партийный список на осенних парламентских выборах. При этом в его команде не знают, будет ли это партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" либо же другая политическая сила.

"Этот вопрос пока остается открытым. Пока мы это не проговаривали", - сказал один из собеседников.

Вместе с тем в штабе Порошенко почти уверены, что новому главе государства не удастся досрочно распустить Раду и назначить выборы.

Напомним, накануне Порошенко заявил, что не уходит из украинской политики. По его словам, он будет защищать курс на членство в Евросоюз и НАТО, безвиз, украинский язык, ПЦУ и стабильность финансово-банковской системы.

Кроме того, Порошенко пообещал Зеленскому мощную оппозицию.