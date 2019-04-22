Порошенко очолить партійний список на виборах до Ради, - джерела

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко поведе на парламентські вибори свою політичну силу

Чинний президент Петро Порошенко, який за результатами виборів 2019 покине цей пост, очолить партійний список на виборах до Верховної ради. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дали зелене світло: як країна обирала президента".

Зокрема, співрозмовники РБК-Україна в оточенні Порошенка не сумніваються, що він очолить партійний список на осінніх парламентських виборах. При цьому в його команді не знають, чи це буде партія "Блок Петра Порошенка - Солідарність" або ж інша політична сила.

"Це питання поки залишається відкритим. Поки ми про це не говорили", - сказав один зі співрозмовників.

Разом з тим у штабі Порошенка майже впевнені, що новому главі держави не вдасться достроково розпустити Раду і призначити вибори.

Нагадаємо, напередодні Порошенко заявив, що не йде з української політики. За його словами, він буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, ПЦУ і стабільність фінансово-банківської системи.

Крім того, Порошенко пообіцяв Зеленському потужну опозицію.