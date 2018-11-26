ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко внес в Раду закон о введении военного положения

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:58
Порошенко внес в Раду закон о введении военного положения
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

За военное положение в Украине должна проголосовать Верховная рада

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Верховной рады.

Порошенко внес в Раду закон о введении военного положения

 

Запровадження воєнного стану жодним чином не передбачатиме дій за межами суверенної території України. Воєнний стан не означає оголошення війни. Він запроваджується виключно для оборони України

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 25 листопад 2018 р.

Подчеркнем, на данный момент текст проекта отсутствует на сайте парламента, однако текст самого указа о введении военного положения опубликован на сайте главы государства.

Последний этап прохождения документа по состоянию на 15:03 - направлен на рассмотрение комитета.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в ходе заседания СНБО предложил ограничить въезд некоторым россиянам на территорию страны после захвата украинских кораблей в Азовском море. Так, пограничники переходят на усиленный режим охраны границы и обороны. В то же время для граждан Украины в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.

Как писало РБК-Украина ранее, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность.

Подчеркнем, вчера, 25 ноября, в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер “Бердянск” потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены.

Видео нападения российского пограничного корабля на украинское судно опубликовало Министерство внутренних дел. По словам Арсена Авакова, на перехваченном видео, которое снимали русские, слышны команды, и это пойдет доказательством в международный суд.

На заседании СНБО, которое началось в 00.00, Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. Анонсировалось, что в понедельник, 26 ноября, будет проведено внеочередное заседание парламента, на котором нардепы будут рассматривать это предложение.

Добавим также, личный состав СБУ уже переведен в полную боевую готовность.

Введение военного положения в Украине: главное Верховная рада соберется для решения вопроса военного положения
Новости Украины военное положениеВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь