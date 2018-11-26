Порошенко внес в Раду закон о введении военного положения

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

За военное положение в Украине должна проголосовать Верховная рада

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Верховной рады.

Запровадження воєнного стану жодним чином не передбачатиме дій за межами суверенної території України. Воєнний стан не означає оголошення війни. Він запроваджується виключно для оборони України Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 25 листопад 2018 р.

Подчеркнем, на данный момент текст проекта отсутствует на сайте парламента, однако текст самого указа о введении военного положения опубликован на сайте главы государства.

Последний этап прохождения документа по состоянию на 15:03 - направлен на рассмотрение комитета.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в ходе заседания СНБО предложил ограничить въезд некоторым россиянам на территорию страны после захвата украинских кораблей в Азовском море. Так, пограничники переходят на усиленный режим охраны границы и обороны. В то же время для граждан Украины в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.

Как писало РБК-Украина ранее, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность.

Подчеркнем, вчера, 25 ноября, в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер “Бердянск” потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены.

Видео нападения российского пограничного корабля на украинское судно опубликовало Министерство внутренних дел. По словам Арсена Авакова, на перехваченном видео, которое снимали русские, слышны команды, и это пойдет доказательством в международный суд.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

На заседании СНБО, которое началось в 00.00, Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. Анонсировалось, что в понедельник, 26 ноября, будет проведено внеочередное заседание парламента, на котором нардепы будут рассматривать это предложение.

На кораблі #ВМС України була здійснена атака російських військових. Фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів. На понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України. @verkhovna_rada — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) November 25, 2018

Добавим также, личный состав СБУ уже переведен в полную боевую готовность.