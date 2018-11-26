Порошенко вніс у Раду закон про введення воєнного стану

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За воєнний стан в Україні має проголосувати Верховна Рада

Президент Петро Порошенко в понеділок, 26 листопада, вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради.

Запровадження воєнного стану жодним чином не передбачатиме дій за межами суверенної території України. Воєнний стан не означає оголошення війни. Він запроваджується виключно для оборони України Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 25 листопад 2018 р.

Підкреслимо, на даний момент текст проекту відсутній на сайті парламенту, проте текст самого указу про введення воєнного стану опублікований на сайті глави держави.

Останній етап проходження документа станом на 15:03 - направлено на розгляд комітету.

Нагадаємо, раніше глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал у ході засідання РНБО запропонував обмежити в'їзд деяким росіянам на територію країни після захоплення українських кораблів в Азовському морі. Так, прикордонники переходять на посилений режим охорони кордону і оборони. У той же час для громадян України в пунктах пропуску ніяких обмежень не буде.

Як писало РБК-Україна раніше, Збройні сили України (ЗСУ) були приведені в повну бойову готовність.

Підкреслимо, вчора, 25 листопада, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельної групи Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені.

Відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно опублікувало Міністерство внутрішніх справ. За словами Арсена Авакова, на перехопленому відео, яке знімали росіяни, чути команди, і це піде доказом в міжнародний суд.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

На засіданні РНБО, яке почалось о 00.00, Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. Анонсувалося, що в понеділок, 26 листопада, буде проведено позачергове засідання парламенту, на якому нардепи розглядатимуть цю пропозицію.

На кораблі #ВМС України була здійснена атака російських військових. Фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів. На понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України. @verkhovna_rada — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) November 25, 2018

Додамо також, особовий склад СБУ вже переведений у повну бойову готовність.