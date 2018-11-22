Порошенко: я не вижу аргументов не голосовать за изменения в Конституцию по курсу на НАТО и ЕС

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко считает, что Рада точно поддержит законопроект в первом чтении

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит аргументов не голосовать за изменения в Конституцию относительно курса на НАТО и ЕС. Об этом он заявил в ходе выступлении в парламенте.

Порошенко отметил, что не сомневается в том, что сегодня Верховная рада Украины поддержит его инициативу.

"У меня нет сомнений что Рада точно поддержит законопроект (относительно курса Украины на НАТО и ЕС, - ред.) в первом чтении. Они обяжут любую украинскую власть работать, чтобы обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО. Я не вижу аргументов не голосовать", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

Также сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по правовой политике поддержал изменения в Конституцию по курсу в Евросоюз и НАТО.

РБК-Украина также писало, что Порошенко обратился к парламенту с просьбой безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО. Порошенко также выразил уверенность, что путь Украины в ЕС и НАТО является необратимым.