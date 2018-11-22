КСУ одобрил изменения в Основной закон по курсу в ЕС и НАТО

Фото: автор законопроекта Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закрепление курса в ЕС и НАТО соответствует статьям 157 и 158 Конституции

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции "Блок Петра Порошенко".

В частности, решение суда уже передано в парламент.

"В Раду уже передано решение Конституционного суда. Поэтому Рада сегодня его рассмотрит", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, соответствующую информацию подтвердила представитель президента в ВР, нардеп Ирина Луценко.

"Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство - 14 судей КС. Поэтому, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале", - сказала она.

При этом, по состоянию на 12:40, данная информация не обнародована на официальном сайте КСУ.

Напомним, Большая палата КСУ в среду, 21 ноября, продолжила рассмотрение проекта изменений к Конституции в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Так, суд рассматривал закрепление евроатлантических стремлений Украины в Основном законе на соответствие статьям 157 и 158 Конституции.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 сентября в КСУ поступило конституционное обращение парламента по законопроекту №9037, который предусматривает изменения в Конституцию для закреплении курса государства на вступление в ЕС и НАТО.

Подчеркнем, 20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в КСУ президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Добавим также, представитель президента в Раде Ирина Луценко прогнозировала, что Конституционный суд Украины может сегодня дать заключение об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. Она подчеркивала, что если КСУ даст вывод о конституционности предложенных норм в среду, Рада сможет рассмотреть этот вопрос в четверг.