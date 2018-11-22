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Порошенко: я не бачу аргументів не голосувати за зміни до Конституції щодо курсу на НАТО та ЄС

Новини » Політика    22.11.2018 - 17:54
Порошенко: я не бачу аргументів не голосувати за зміни до Конституції щодо курсу на НАТО та ЄС
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вважає, що Рада точно підтримає законопроект у першому читанні

Президент України Петро Порошенко заявив, що не бачить аргументів не голосувати за зміни до Конституції щодо курсу на НАТО та ЄС. Про це він заявив у ході виступі у парламенті.

Порошенко зазначив, що не сумнівається у тому, що сьогодні Верховна Рада України підтримає його ініціативу.

"Я не маю сумнівів що Рада точно підтримає законопроект (щодо курсу України на НАТО та ЄС, - ред.) у першому читанні. Вони зобов'яжуть будь-яку українську владу працювати, щоб забезпечити вступ України до ЄС та НАТО. Я не бачу аргументів не голосувати", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційними зміни до Основного закону щодо закріплення курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Також повідомлялося, що комітет Верховної ради України з правової політики підтримав зміни до Конституції за курсом в Євросоюз і НАТО.

РБК-Україна також писало, що Порошенко звернувся до парламенту з проханням невідкладно розглянути зміни до Конституції в частині курсу на ЄС і НАТО. Порошенко також висловив упевненість, що шлях України в ЄС і НАТО є незворотнім.

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