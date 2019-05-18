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Порошенко уволил своего пресс-секретаря и ряд советников

Новости » Политика    18.05.2019 - 00:49
Порошенко уволил своего пресс-секретаря и ряд советников
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Среди уволенных 17 мая внештатных советников экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 17 мая, подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте президента документ.

Также Порошенко подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников, среди которых, в частности, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря Президента Украины", - говорится в указе президента №265/2019.

Среди уволенных в пятницу внештатных советников, кроме Расмуссена - Юрий Ткаченко, Александр Корнийчук, Сергей Квит, Виктор Король, Александр Пасхавер, Игорь Грынив, Александр Домбровский, Сергей Куницын, Мария Гайдар, Лешек Бальцерович и Юрий Бирюков.

Напомним, 17 мая Порошенко также подписал указы об увольнении двух своих советников Ростислава Павленко и Сергея Березенко. Кроме того, в пятницу от обязанностей были освобождены представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко и уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Геращенко больше не уполномоченный президента по мирному урегулированию Порошенко освободил Луценко от обязанностей представителя президента в Раде
Новости Украины Порошенко ПетрсоветникСвятослав Цеголко
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