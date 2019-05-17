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Порошенко уволил двух советников президента

Новости » Политика    17.05.2019 - 19:34
Порошенко уволил двух советников президента
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко подписал указы об увольнении внештатных советников президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении двух своих советников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента

Отметим, соответствующие указы были обнародованы вечером 17 мая. 

В указе президента №243/2019 говорится об увольнении Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника президента Украины (вне штата). А указом №246/2019 президент уволил Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника президента Украины (вне штата).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку

Кроме того, 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку. Причиной отставки он назвал прекращение полномочий президента Петра Порошенко. 

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке. Он отметил, что написал заявление об отставке, а в понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского направит его Верховной раде и новому президенту.

 

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