Геращенко больше не уполномоченный президента по мирному урегулированию

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

16 мая Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил заявление первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко об освобождении от исполнения обязанностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента, размещенный вечером 17 мая на официальном сайте.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Соответственно, утрачивает силу статья 1 указа президента от 17 июня 2014 года №533 "Об Уполномоченном Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

Напомним, 17 мая президент Украины Петр Порошенко также подписал указ об освобождение народного депутата Ирины Луценко от выполнения обязанностей представителя президента в Верховной раде.