Порошенко освободил Луценко от обязанностей представителя президента в Раде

Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины вечером 17 мая

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении народного депутата Ирины Луценко от выполнения обязанностей представителя президента в Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, размещенный на официальном сайте президента.

Указ №254/2019 от 17 мая 22019 года был опубликован на президентском сайте вечером в пятницу.

"Освободить Луценко Ирину Степановну от выполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Ранее Ирина Луценко сама сообщила в кулуарах парламента, что уходит с должности представителя президента Петра Порошенко в Верховной раде и подала действующему президенту соответствующее заявление.

Отметим, на прошлой неделе Окружной административный суд Киева запретил Ирине Луценко выступать на заседаниях согласительного совета депутатских фракций в Раде, признав, в частности, что ее выступления на согласительном совете противоречат регламенту парламента.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко также подписал указы об увольнении двух своих советников, которые были обнародованы вечером 17 мая, - Ростислава Павленко и Сергея Березенко.