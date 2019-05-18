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Порошенко звільнив свого прес-секретаря та низку радників

Новини » Політика    18.05.2019 - 00:49
Порошенко звільнив свого прес-секретаря та низку радників
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Серед звільнених 17 травня позаштатних радників екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 17 травня, підписав указ про звільнення свого прес-секретаря Святослава Цеголка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований на сайті президента документ.

Також Порошенко підписав низку указів щодо звільнення від виконання обов’язків своїх позаштатних радників, серед яких, зокрема, колишній генсек НАТО Андерса Фог Расмуссен.

"Звільнити Цеголка Святослава Петровича з посади прес-секретаря Президента України", - йдеться в указі президента №265/2019.

Серед звільнених у п’ятницю позаштатних радників, крім Расмуccена - Юрій Ткаченко, Олександр Корнійчук, Сергій Квіт, Віктор Король, Олександр Пасхавер, Ігор Гринів, Олександр Домбровський, Сергій Куніцин, Марія Гайдар, Лєшек Бальцерович та Юрій Бірюков.

Нагадаємо, 17 травня Порошенко також підписав укази про звільнення двох своїх радників Ростислава Павленка та Сергія Березенка. Також у п’ятницю від обов’язків було звільнено представника президента у Верховній раді Ірину Луценко та уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко.

Геращенко більше не уповноважений президента з мирного врегулювання Порошенко звільнив Луценко від обов’язків представника президента в Раді
Новини України Порошенко ПетросоветникСвятослав Цеголко
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