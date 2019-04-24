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У Порошенко склоняются к досрочным выборам в Раду

Новости » Политика    24.04.2019 - 09:58
У Порошенко склоняются к досрочным выборам в Раду
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Досрочные выборы в Раду могут зафиксировать пока еще высокий рейтинг Порошенко

Соратники действующего президента Петра Порошенко, который проиграл президентские выборы 2019, склоняются к необходимости досрочных выборов в Верховную раду. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Все на выход: отправит ли Зеленский депутатов на досрочные выборы".

В частности, многие соратники Порошенко в Раде считают, что идти на перевыборы нужно именно сейчас. Мол, рейтинг действующего президента, несмотря на поражение, останется еще достаточно высоким, потому мобилизовать своих сторонников будет легче. В то же время до осени ситуация может кардинально измениться, поэтому часть влиятельных депутатов выступает за то, чтобы зафиксировать рейтинг.

"Сейчас "Слуга народа" наберет процентов тридцать, а мы возьмем где-то 15-20%. Перейдем в системную оппозицию", - объяснял еще до второго тура собеседник РБК-Украина в штабе Порошенко.

По словам источников в команде Порошенко, если Зеленский пойдет на шаг с роспуском Рады, то для них останется два варианта - либо подавать иск в Конституционный суд, либо же идти на выборы.

"Мы склоняемся к тому, что если Зеленский предпримет такой шаг, то мы концентрируем свои усилия и идем на выборы, при этом не пытаясь бороться за то, что это решение незаконно", - отметил источник.

Напомним, ранее представитель президента в парламенте нардеп Ирина Луценко заявила, что роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду возможны на 50%.

Сам Порошенко накануне анонсировал переформатирование "БПП-Солидарность" к парламентским выборам.

 

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