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У Порошенка схиляються до дострокових виборів до Ради

Новини » Політика    24.04.2019 - 09:58
У Порошенка схиляються до дострокових виборів до Ради
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Дострокові вибори до Ради можуть зафіксувати поки ще високий рейтинг Порошенка

Соратники чинного президента Петра Порошенка, який програв президентські вибори 2019, схиляються до необхідності дострокових виборів до Верховної ради. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Всі на вихід: чи відправить Зеленський депутатів на дострокові вибори".

Зокрема, багато соратників Порошенка у Раді вважає, що йти на перевибори треба саме зараз. Мовляв, рейтинг чинного президента, незважаючи на поразку, залишиться ще достатньо високим, тому мобілізувати своїх прихильників буде легше. У той же час до осені ситуація може кардинально змінитися, тому частина впливових депутатів виступає за те, щоб зафіксувати рейтинг.

"Зараз "Слуга народу" набере відсотків тридцять, а ми візьмемо десь 15-20%. Перейдемо в системну опозицію", - пояснював ще до другого туру співрозмовник РБК-Україна в штабі Порошенка.

За словами джерел в команді Порошенка, якщо Зеленський піде на крок з розпуском Ради, то для них залишиться два варіанти - або подавати позов до Конституційного суду, або ж іти на вибори.

"Ми схиляємося до того, що якщо Зеленський зробить такий крок, то ми зосереджуємо свої зусилля і йдемо на вибори, при цьому не намагаючись боротися за те, що це рішення незаконне", - зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше представник президента в парламенті нардеп Ірина Луценко заявила, що розпуск парламенту і позачергові вибори до Верховної ради можливі на 50%.

Сам Порошенко напередодні анонсував переформатування "БПП-Солідарність" до парламентських виборів.

 

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