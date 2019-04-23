Порошенко анонсировал переформатирование партии к парламентским выборам

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В БПП рассказали детали встречи с Порошенко

Во фракции "Блок Петра Порошенко" рассказали детали встречи с лидером политсилы Петром Порошенко. Об этом РБК-Украина рассказал глава фракции БПП в Верховной раде Украины Артур Герасимов.

В настоящее время встреча Порошенко с народными депутатами от своей фракции уже закончилась. На ней присутствовали отдельные члены Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом. Всего было около 100 человек. Встреча длилась около полутора часа.

"На заседании фракции обсуждались итоги президентской кампании. Будут сделаны кадровые изменения в партийной структуре. Мы идем на парламентские выборы", - сказал Герасимов.

Добавим, что набор кандидатов от БПП на парламентские выборы будет основан на праймериз.

"Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду мы будем проводить праймериз среди тех, кто захочет стать ее членами", - заявил Герасимов, он добавил, что сейчас команда "анализирует те ошибки, которые были совершены во время кампании".

Как рассказали РБК-Украины присутствующие на встрече, выступление Порошенко было посвящено будущему его команды и политсилы. В частности, он заявил, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского будет проведен партийный съезд БПП, на котором партия будет переформатирована.

Во время встречи был поднят вопрос об изменении избирательной системы следующих парламентских выборов. По словам нардепа из БПП Александра Черненко, для того чтобы внедрить на практике новую избирательную систему осталось мало времени.

Кроме того, Порошенко обратился к министрам и попросил их не писать заявления об отставке. В свою очередь в своем выступлении Гройсман не дал четкого ответа о том, в каком формате он намерен участвовать в парламентских выборах.

Отметим, по информации РБК-Украина в конце заседания пришел генеральный прокурор Юрий Луценко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации.