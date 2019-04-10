Порошенко сдал анализы экспертам VADA

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Анализы кандидат в президенты сдал на НСК "Олимпийский"

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA на НСК "Олимпийский". Об этом он сообщил журналистам после медобследования.

Порошенко отметил, что сдача анализов перед дебатами - не его инициатива, а предложение его оппонента Владимира Зеленского. Вместе с тем Порошенко отмечает, что эта процедура является важной.

"Предложение Кличко сдать анализы самой авторитетной добровольной антидопинговой ассоциации VADA - это прекрасная возможность снять любые вопросы по объективности результатов теста на содержание запрещенных веществ", - считает Порошенко.

Порошенко отметил, что не утверждает, что Зеленский - наркоман, но игнорирование сдачи анализов называет вопросам риска и угрозы по командования ВСУ и международной деятельности Украины.

Кандидат в президенты также отметил, что не знает стоимости проведения анализов.

Пропозиція Klitschko здати аналізи найавторитетнішій добровільній антидопінговій асоціації VADA – це чудова нагода зняти будь-які питання щодо об'єктивності результатів тесту на вміст заборонених речовин Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 квітня 2019 р.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибудет в НСК Олимпийский и сдаст анализы представителям антидопинговой организации VADA.

Накануне украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал Порошенко и Зеленского прийти на НСК "Олимпийский" сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сегодня между 15:00 и 18:00.

Позже в штабе Зеленского сообщили, что он не пойдет сдавать анализы экспертам VADA, так как он уже проходил соответствующее медобследование в клинике "Евролаб" 5 апреля.