ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко сдаст анализы экспертам VADA

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 12:24
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК "Олимпийский"

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Ранее украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко перед дебатами призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Напомним, Зеленский и Порошенко ранее проходили медобследование. Порошенко сдавал анализы на НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной клинике Eurolab.

В тот же день, кандидаты обнародовали предварительные результаты анализов. В частности,  в течение первых двух часов было сделано два вида исследований анализов Порошенко. Медики заявили, что никаких психоактивных веществ найдено не было.

Медики объяснили, что окончательный результат, связанный с употреблением любых психоактивных веществ в течение более длительного времени будет получен в течение двух недель. Результаты анализов покажут данные о последних шести месяцах.

"Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Порошенко Петранализыдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь