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Зеленский не пойдет сдавать анализы экспертам VADA

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 15:43
Зеленский не пойдет сдавать анализы экспертам VADA
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В штабе кандидата считают, что вопрос со сдачей анализов закрыт

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы экспертам VADA перед дебатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

Как рассказал политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, Зеленский уже сдал анализы.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Разумков считает, что "дальше надо уже анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, господин Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

РБК-Украина писало, что украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев. Кандидатов там ждут сегодня между 15:00 и 18:00.

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