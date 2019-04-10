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Кличко позвал кандидатов на медобследования экспертов VADA

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 11:27
Кличко позвал кандидатов на медобследования экспертов VADA
Фото: Владимир Кличко (Alex Livesey/Getty Images)

Кандидатов сегодня ждут на "Олимпийском"

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко перед дебатами призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Медобследование Кличко призвал пройти во второй половине дня среды.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду в Киеве.

Напомним, кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 5 апреля проходили медобследование, накануне проведения дебатов. Порошенко сдавал анализы на НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной клинике Eurolab.

В тот же день, кандидаты обнародовали предварительные результаты анализов. В частности,  в течение первых двух часов было сделано два вида исследований анализов Порошенко. Медики заявили, что никаких психоактивных веществ найдено не было.

Кроме того, Владимир Зеленский также обнародовал результаты анализов перед дебатами, присланные от клиники "Евролаб".

В то же время боксер Владимир Кличко заявил, что так быстро получить результаты анализов невозможно и призвал сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

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