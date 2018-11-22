Порошенко: Росія не має права вето на вступ України до НАТО та ЄС

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив, що приєднання до ЄС та НАТО - це суверенне право України як країни

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація не має права вето на вступ України до НАТО та Євросоюзу. Про це він заявив у ході виступу у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, приєднання до ЄС та НАТО є дуже амбітним завданням, виконати яке непросто. Тому, за його словами, було би неправильним обіцяти конкретні строки.

"Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського союзу. Це - суверенне право України як країни, яка впевнено йде своїм шляхом", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Відзначимо, за словами Порошенка, якби Україна була членом НАТО, то Російська Федерація ніколи не зважилася б анексувати Крим і вторгатися на Донбас.

Порошенко також підкреслив важливість якнайшвидшого розгляду конституційних змін щодо закріплення євроатлантичного курсу України.