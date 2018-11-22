Порошенко: если бы Украина была членом НАТО - РФ никогда не решилась бы аннексировать Крым

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Порошенко призывает Раду голосовать за внесение изменений в Конституцию о намерениях о вступлении в НАТО и ЕС

Если бы Украина была членом НАТО, то Российская Федерация никогда не решилась бы аннексировать Крым. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде 22 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент, выступая перед парламентом, призвал народных депутатов проголосовать за внесение изменений в Конституцию относительно намерения Украины вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс.

"Глубоко убежден, если бы мы были членом НАТО, Россия не посмела бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс. И агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", - сказал президент.

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня, 22 ноября 2018 года, обнародовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Обращение ВР по закону о евроатлантических изменениях в Конституцию поступило в КСУ 28 сентября 2018 года. До этого президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего рассмотрения конституционных изменений по закреплению евроатлантического курса Украины.