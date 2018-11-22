КСУ схвалив зміни до Основного закону за курсом в ЄС і НАТО

Фото: автор законопроекту Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закріплення курсу в ЄС і НАТО відповідає статтям 157 і 158 Конституції

Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційними зміни до Основного закону щодо закріплення курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у фракції "Блок Петра Порошенка".

Зокрема, рішення суду вже передано в парламент.

"У Раду вже передано рішення Конституційного суду. Тому Рада сьогодні його розгляне", - повідомив співрозмовник агентства.

Крім того, відповідну інформацію підтвердила представник президента у ВР, нардеп Ірина Луценко.

"Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала переважна більшість - 14 суддів КС. Відтак, це дає парламенту можливість розглянути документ у сесійній залі", - сказала вона.

При цьому, станом на 12:40, дана інформація не оприлюднена на офіційному сайті КСУ.

Нагадаємо, Велика палата КСУ в середу, 21 листопада, продовжила розгляд проекту змін до Конституції у частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Так, суд розглядав закріплення євроатлантичних прагнень України в Основному законі на відповідність статтям 157 і 158 Конституції.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 вересня у КСУ надійшло конституційне звернення парламенту щодо законопроекту №9037, який передбачає зміни до Конституції для закріпленні курсу держави на вступ до ЄС і НАТО.

Підкреслимо, 20 вересня нардепи відправили на розгляд до КСУ президентський законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Додамо також, представник президента в Раді Ірина Луценко прогнозувала, що Конституційний суд України може сьогодні дати висновок про зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО. Вона підкреслювала, що якщо КСУ дасть висновок про конституційність запропонованих норм у середу, Рада зможе розглянути це питання у четвер.