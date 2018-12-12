Порошенко проводит встречу с руководством Еврокомиссии

Фото: Петр Порошенко и Дональд Туск (twitter.com/STsegolko)

В Брюсселе Порошенко проводит встречу с Туском

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством Еврокомиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе отметили, что Порошенко приветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, в сегодняшней резолюции Европейский парламент выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2", продление санкции против РФ в связи с нападением на украинские корабли в Керченском проливе, а также призвал РФ освободить незаконно арестованных моряков. Также Европейский парламент отметил прогресс Украины во внедрении реформ, однако призвал продолжать работу по борьбе с коррупцией.

По словам президента Украины Петра Порошенко, принятие резолюции является "очень важным сигналом о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС". Также он отметил, что принятие резолюции является подтверждением "непоколебимой позиции Европарламента в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с решительным и категоричным осуждением продолжающейся российской агрессии против нашего государства, в частности недавнего акта агрессии РФ в Керченском проливе".