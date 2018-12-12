Европарламент призвал Украину усилить борьбу с коррупцией

Фото: заседание Европейского парламента (europarl.europa.eu)

Также в резолюции парламентарии отметили успех Украины во внедрении реформ

Европейский парламент отметил прогресс Украины во внедрении реформ, однако призвал продолжать работу по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", передает РБК-Украина.

"Депутаты подчеркивают, что Украина достигла значительного прогресса в таких областях, как энергетика, здравоохранение, пенсии, образование, государственное управление и децентрализация, а также в сфере обороны и безопасности, банковской и макроэкономической стабилизации. Однако эти реформы, к сожалению, сопровождались резким ростом цен, сокращением социальных пособий и ухудшением доступа к системам социального обеспечения", - говорится в тексте резолюции.

По словам докладчика Европарламента Майкла Галера, "Украина добивается успехов в реализации реформ". Однако, он отметил, что "граждане пока не ощущают существенного улучшения своих жилищных условий".

В Европарламенте отметили, что борьба с коррупцией должна оставаться приоритетным вопросом для Украины. В частности, в резолюции отмечается, что "Украина должна уделять приоритетное внимание борьбе с коррупцией… Депутаты Европарламента отмечают, что существующая судебная система по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой, однако (Европарламент, - ред.) поддерживает продолжающиеся усилия по решению этой проблемы".

Напомним, в сегодняшней резолюции Европейский парламент выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2", продление санкции против РФ в связи с нападением на украинские корабли в Керченском проливе, а также призвал РФ освободить незаконно арестованных моряков.

По словам президента Украины Петра Порошенко, принятие резолюции является "очень важным сигналом о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС". Также он отметил, что принятие резолюции является подтверждением "непоколебимой позиции Европарламента в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с решительным и категоричным осуждением продолжающейся российской агрессии против нашего государства, в частности недавнего акта агрессии РФ в Керченском проливе".